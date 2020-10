Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den FC Nenzing

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am kommenden Samstag, dem 17. Oktober, empfängt der SV typico Lochau im nächsten Heimspiel den FC Nenzing. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 13.45 Uhr gegen den TSV Altenstadt 1b.

Nach dem deutlichen 4:1 Sieg im letzten Heimspiel gegen den SC Göfis musste man sich auswärts beim FC Hard nach mäßigem Spiel trotz drei tollen Torchancen schlussendlich 1:3 geschlagen geben. Da hat das Team um Trainer Rifat Sen am Samstag gegen den FC Nenzing natürlich einen Sieg und drei weitere wichtige Punkte im Visier. Mit dabei zudem wieder Kapitän Fabio Feldkircher, Neuerwerbung Fatih Yildirim und Stürmer Stefan Maccani. Patrick Prantl fällt aufgrund seiner Schulteroperation für längere Zeit aus.

Die Mannschaft braucht jetzt natürlich „ihre Fans“. Unterstützen Sie also unser Team mit einem Matchbesuch im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion!

Am Samstag, dem 24. Oktober, muss der SV typico Lochau dann zum nächsten Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten nach Schruns. Spielbeginn dort ist um 16 Uhr. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, muss die Kampfmannschaft noch beim FC Götzis zum Cupspiel antreten. Das nächste Heimspiel im Stadion Hoferfeld findet dann am Samstag, dem 31. Oktober, um 14.30 Uhr gegen den FC Andelsbuch statt. Bereits um 12.15 Uhr spielt das 1b Team gegen den SCM Vandans.