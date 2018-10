Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den Dornbirner SV

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am Samstag, 13. Oktober, empfängt der SV typico Lochau im nächsten Heimspiel den Dornbirner SV. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Im Vorspiel um 13.45 Uhr stehen sich SW Bregenz U 14 und die VFV-Auswahl U 13 gegenüber.

Im Vorspiel um 13.45 Uhr stehen sich SW Bregenz U 14 und die VFV-Auswahl U 13 gegenüber. Bei SW Bregenz sind mit Haris Bibic Haris, Muhamed Tajelddin, Laith Al Mustafa, Paris Miskakis, Lukas Rusch und David Eberle gleich sechs Lochauer Nachwuchsspieler im Einsatz. Kommen Sie also etwas früher, um auch dieses Spiel mit „Lochauer Beteiligung“ anzuschauen! Der Nachwuchs hätte es verdient!

Am Sonntag, dem 21. Oktober, muss der SV typico Lochau zu den Amateuren der Austria Lustenau. Im nächsten Heimspiel am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, empfängt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld den FC Andelsbuch. Spielbeginn ist hier bereits um 10.30 Uhr. Und am Sonntag, dem 28. Oktober, geht es zum nächsten Meisterschaftsspiel nach Fußach. Ein ausgefülltes Programm!