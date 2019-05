Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen Austria Lustenau Amateure

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am Samstag, 2. Juni, empfängt der SV typico Lochau im nächsten Heimspiel die Amateure von Austria Lustenau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 17 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 14.45 Uhr gegen FC Lauterach 1b.

Zuvor muss der SV typico Lochau am Feiertag/Donnerstag, dem 30. Mai, zum schweren Auswärtsspiel gegen den Dornbirner SV. Spielbeginn in Dornbirn Haselstauden ist um 10.30 Uhr. Nach der knappen Niederlage gegen Nenzing (2:3) im letzten Heimspiel braucht das Team um Trainer Aydin Akdeniz wieder Punkte – und natürlich „ihre Fans“. Unterstützen Sie also unsere Mannschaften mit einem Matchbesuch!