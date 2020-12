Heimspiel gegen Westwien für Bregenz schon als Wegweiser

Nach der Auswärtsniederlage in Wien gegen die Fivers, möchten die Bregenzer daheim gegen Westwien beide Punkte einfahren

Kurz nach Spielbeginn wird es eine Trauerminute für Helmut „Bömsl“ Amann geben, der am 09. Dezember 2020 im Alter von 71 Jahren verstarb. Amann war bei Schwarz-Weiß Bregenz Spieler, Trainer, Obmann und vor 40 Jahren Vorarlbergs erster Handball-Teamspieler. Zudem werden als Anerkennung an den Handballer und den großartigen Menschen Helmut Amann die Feldspieler in schwarz und die Tormänner in weiß spielen.