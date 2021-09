Heimspiel Doppel im Rohrbach

Die Dornbirner Sparkasse lädt am Samstag zum Derby und Topspiel der Admira Teams auf die Sportanlage Rohrbach.

Dornbirn. In der VN.at Eliteliga kommt es am Samstag Nachmittag zum Topspiel zwischen der Admira und dem RW Rankweil. Die Oberländer sicherten sich dabei mit einem klaren 5:2 Heimerfolg gegen den DSV Dornbirn in der vergangenen Woche den zweiten Tabellenrang und könnten mit einem Sieg gegen die Admira, vorerst bis Sonntag, die Tabellenführung einnehmen. Aber auch die Klocker Elf ist nach dem Sieg im Nachtragsspiel am Mittwoch beim FC Rotenberg wieder auf der Erfolgsspur zurück. Mit einem weiteren vollen Erfolg wollen Pichler und Co. den Abstand zur Spitze weiter gering halten, wissen aber auch um die Gefährlichkeit der Rank´ler Offensive. RW hat bisher die meisten Tore in der Liga geschossen und so wird es wichtig sein, dass die Admira Abwehr wieder sicher steht.