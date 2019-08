Heimspiel des SV typico Lochau am Mittwochabend gegen den FC Lustenau

Lochau. Wir freuen uns wieder auf ein volles Haus! Am kommenden Mittwoch, 14. August, empfängt der SV typico Lochau im nächsten Heimspiel den FC Lustenau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 18.30 Uhr.

Mit dem FC Lustenau und ihrem bekannten Trainer Daniel Madlener kommt am Mittwoch eine sehr starke Mannschaft nach Lochau. Da gilt es für das Team um Trainer Aydin Akdeniz trotz der 1:4 Auswärtsniederlage in Nenzing dagegenzuhalten und an den tollen 3:0 Sieg im letzten Heimspiel gegen Bezau anzuschließen.