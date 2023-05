Heimsieg zum Saisonabschluss

Am vergangenen Samstag empfingen die Herren des HcB Lauterach das Futureteam der SG HC Linz AG/NH/Edelweiss. Von Anfang an fand das Heimteame perfekt ins Spiel und konnten bereits in der 14. Minute eine Führung von +7 verbuchen (10:3). Motiviert durch diesen Spielstand ließ man nicht locker und gingen mit einem Zwischenstand von 18:12 in die Halbzeitpause.