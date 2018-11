Heimsieg gegen die Rotjacken fix eingeplant

Im 18 Spiel der Alps Hockey League bekommen es die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau mit dem Team des EC KAC II zu tun.

Nach der knappen Niederlage in der Verlängerung beim Spiel gegen den WSV Sterzing am vergangenen Donnerstag erwartet die Lustenauer Cracks schon morgen Samstag eine junge, hungrige Klagenfurter Mannschaft, deren Spieler sich für das erste Team des KAC empfehlen möchten. Die Kärntner konnten bei den bisherigen Spielen schon phasenweise überzeugen und einige Teilerfolge einfahren. Das Manko des jungen Kärntner liegt in der Tatsache, dass sie noch nicht über 60 Minuten konzentriert und fokussiert auf dem Eis stehen. Mit Kirk Furey verfügt das Team vom KAC II über einen erfahrenen Trainer, der die jungen Spieler weiterentwickelt und für die EBEL vorbereitet.

„Unsere Zielsetzung ist ganz klar: wir wollen den Zuschauern hier in der Rheinhalle Lustenau von der ersten Minute an tolles und schnelles Eishockey zeigen. Die sich ergebenden Chancen wollen wir schnellstmöglich in Tore ummünzen und den Kärntnern von Anfang an zeigen, dass die Trauben hier in Lustenau sehr hoch hängen,“ so Marc-Oliver Vallerand, der beim Auswärtsspiel gegen den KAC vor einigen Wochen zwei Tore erzielte.