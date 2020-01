Heimsieg gegen den Meister

Die Ladies des EHC Lustenau besiegten den Titelträger aus Innsbruck.

Lustenau. Nachdem die Damen der Lustenauer Wildcats bereits im letzten Westderby in der zweiten Damen Eishockeybundesliga gegen die Red Angels Innsbruck erfolgreich blieben, gab es auch beim Heimspiel gegen die Tiroler Ladies einen knappen Erfolg für die Ländle Damen.

Gastgeberinnen wurden immer besser

Das Spiel in der Lustenauer Rheinhalle war von der ersten Minute sehr schnell und die Gäste aus Innsbruck starteten kämpferisch stark ins Westderby. So sorgte Leonie Sacher in der siebten Minute auch für die Führung der Red Angels. Die Lustenauer Ladies wurden aber immer stärker und kamen besser ins Spiel. So sorgte Natalie Hämmerle nach schönem Zuspiel von Lisa-Marie Kainz noch im ersten Drittel für den Ausgleich und den Zwischenstand von 1:1 nach dem ersten Drittel.

Hämmerle sorgte für Entscheidung

Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Tore gab es allerdings keine und so musste die Entscheidung im Schlussabschnitt fallen. Die Gastgeberinnen mit leichten Vorteilen, aber auch die Tiroler Damen immer wieder gefährlich vor dem Lustenauer Tor. In der 49. Minute sorgte dann ein mehrfach abgefälschter Schuss von Natalie Hämmerle für die Führung der Wildcats und eine Vorentscheidung. Die entgültige Entscheidung dann drei Minuten vor Spielende – Natalie Hämmerle sorgte mit dem dritten Treffer an diesem Tag für den 3:1 Erfolg der Wildcats Lustenau.

Rang vier für die Wildcats

Die Lustenauer Eishockeydamen sicherten sich mit dem Sieg im Westderby den vierten vollen Erfolg in dieser Saison. In der Tabelle bleiben die Wildcats damit auf dem guten vierten Rang – weiter geht es nächste Woche in Wien, wo die Hämmerle und Co. auf die Sabres Juniors treffen. MIMA