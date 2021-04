Heimsieg für die Radballer bei Premiere

Am Wochenende fand der UCI-Radball-Weltcup 2021 in Dornbirn statt.

Dornbirn. Nach über einem Jahr Pause fand am 24. April in der Ballsporthalle 1 in Dornbirn der 1. UCI-Radball-Weltcup 2021 statt. „Endlich geht es wieder los!“, waren sich Organisatoren und Sportler einig. „Nach diesem langen Jahr Pause war es für uns als veranstaltender Verein, eine große Herausforderung das Turnier unter den bestehenden Richtlinien abzuwickeln. Die intensiven und anstrengenden Wochen und Tage der Vorbereitung haben sich aber ausbezahlt“, so Michael Eiler vom RV Dornbirn.

Alle teilnehmenden Mannschaften aus den fünf Ländern Deutschland, Schweiz, Frankreich, Tschechien und Österreich waren froh und glücklich wieder einmal einen Wettkampf bestreiten zu dürfen. Dementsprechend gingen auch alle hochmotiviert ans Werk und zeigten hochklassigen Radballsport.

1. Internationaler Auftritt – 1. Sieg

Und das Turnier bereitete dem Veranstalter im wahrsten Sinne des Wortes gleich „doppelte Freude“. Der mehrfache Weltmeister Patrick Schnetzer wechselt nach dem Karriereende von Markus Bröll nach Dornbirn und bildet mit Stefan Feurstein ein neues Team. Nach einem intensiven Jahr der Vorbereitung und der langen Wartezeit auf den ersten internationalen Wettkampf konnte das Duo sich erstmalig international messen, und das gleich daheim in Dornbirn. Beide zeigten eine starke Leistung und konnten das Turnier letztendlich ungeschlagen für sich entscheiden.

„Alle Mühen die Patrick und Stefan gemeinsam mit Ihrem Betreuerteam in den letzten Wochen und Monaten auf sich genommen haben, haben sich ausgezahlt“, freute sich RC-Obfrau Angela Feurstein.

Spannende Duelle

Das neue Team Dornbirn 1 Schnetzer/Feuerstein musste sich in der Vorrundengruppe 1 mit den Mannschaften aus Pfungen/SUI, Zlin/CZE, Stein 2/GER und Dornbirn 3 messen. Nach 10 äußerst spannenden Spielen zogen dann die favorisierten Mannschaften Dornbirn 1 und Pfungen ins Halbfinale. Für die noch junge Mannschaft von Dornbirn 3 mit Maximilian Schwendinger und Bastian Arnoldi gab es bei Ihrem ersten Antreten in der Weltelite leider nicht viel zu holen. Sie zeigten eine kämpferische Leistung, konnten phasenweise mit den anderen Mannschaften gut mithalten, aber am Ende kamen sie nicht über den 5. Gruppenrang hinaus.

In der zweiten Vorrundengruppe spielte Dornbirn 2 mit Pascal Fontain und Patrick Köck gegen Stein 1/GER, Mosnang/SUI, Dorlisheim/FRA und Svitavka/CZE. Auch das zweite Team aus Dornbirn musste sich am Ende mit dem 5. Gruppenrang begnügen. In der Finalrunde trafen die beiden Dornbirn-Duos dann zum Spiel um Platz 9 aufeinander. Zwischen den „Vereinskollegen“ entwickelte sich ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe. Am Ende setzten sich die Routiniers von Dornbirn 2 durch.

Das Finale Dornbirn 1 gegen Stein 1 lieferte schließlich den Höhepunkt des Turniertages. Von der ersten Sekunde an präsentierten sich Schnetzer und Feurstein von ihrer besten Seite, aber beide Mannschaften schenkten sich nichts und so entschieden schließlich „Kleinigkeiten“ das Finalspiel. Am Ende setzten sich die Messestädter mit 6:3 durch und bescherten dem RV Dornbirn einen perfekten Turnierausklang. „Wir hoffen, dass wir mit diesem tollen Turnier eine kleine Signalwirkung setzten konnten und auch andere Vereine dazu ermutigen konnten, Radball-Turniere bzw. Sportveranstaltungen durchzuführen. Es muss nicht immer der große finanzielle Gewinn dahinterstehen – die Leistungen der Sportler geben dem wahren Funktionär doch viel mehr zurück“, zeigte sich Obfrau Feurstein begeistert.

Endstand UCI Radball-Weltcup 2021 Dornbirn:

1. RV Dornbirn 1 Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein

2. RMC Stein 1 Gerhard Mlady / Bernd Mlady

3. RMV Pfungen Severin und Benjamin Waibel

4. RMV Mosnang 1 Lukas Schönenbergr / Andreas Zaugg

5. RMC Stein 2 Robert Mlady / Michael Birkner

6. VC Dorlisheim Quentin und Mathias Seyfried

7. TJ Sokol Zlin Ludvik Pisek / Miroslav Gottfried

8. MO Svitavka Roman Stanek / Jiri Hrdlichka jun.

9. Dornbirn 2 Pascal Fontain / Patrick Köck