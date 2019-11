Heimserie gegen auswärtsstarke Rieder wahren

Die Rothosen wollen ohne Niederlage in die Winterpause gehen

Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Austria Lustenau ist FC Mohren Dornbirn sechs Heimspiele in Folge unbesiegt (2 Siege/4 Remis). Diese Serie in der Festung Birkenwiese wollen die Rothosen im letzten Heimspiel gegen Ried wahren. Allerdings sind die Oberösterreicher auswärts neunzehn Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen (13 Siege/6 Remis). Die letzte Niederlage kassierte Ried auf fremden Platz vor mehr als einem Jahr in Wien (14. September 2018/1:0 FAC Wien). Aufgrund seiner fünften gelben Karte ist Defensivkünstler Franco Joppi für das Rückspiel gegen Ried (Samstag, 30. November 14.30 Uhr) gesperrt. Maurice Mathis muss ebenfalls auf der Tribüne die Daumen drücken. Dafür steht Felix Gurschler nach seiner Knieverletzung wieder zur Verfügung und könnte wie Neuerwerbung Madiu Bari eine der beiden Sechser-Positionen einnehmen. Deniz Mujic hat seine Gelbsperre abgesessen, steht wieder im Aufgebot. Für 90 Minuten wird es für Aaron Kircher aufgrund seiner Knieschmerzen am Innenband vermutlich wieder nicht reichen. Daher wird Christoph Domig die Kaptitänsbinde in der Startelf tragen.