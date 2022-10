Heimrecht und Roadtrip für U15-Hockey-Kids

Während das U-15-Top Team der Rheintal Bulldogs Heimrecht hatte, ging es für die A-Mannschaft nach Rapperswil.

Dornbirn. Nach einer langen und teilweise schweißtreibenden Vorbereitungszeit starteten am Wochenende auch die U15-Hockey-Kids der Rheintal Bulldogs in die neue Meisterschaftssaison.

Gute Stimmung und imposante Arena

Dabei ging es für das U15-A Team der Bulldogs im ersten Spiel der „Regular Season“ in die St. Galler Kantonalbank-Arena nach Rapperswil. Dabei herrschte schon bei der gemeinsamen Anfahrt zum östlichen Zürichseeufer beste Stimmung im Bus und die Youngsters freuten sich über den Saisonstart. Und auch auf dem Eis der imposanten Arena am See zeigten die Rheintaler Hockey-Kids einen guten Start und gingen durch zwei Powerplay-Tore mit 2:0 in Führung. Die Nachwuchscracks von „Rappi“ konnten zwar noch auf 1:2 verkürzen, doch in weiterer Folge hatten die Gäste aus dem Ländle das Geschehen auf dem Eis größtenteils unter Kontrolle und es ging mit der knappen Führung in die erste Pause.

Rheintaler Hockey-Kids verloren den Faden

Im Mittelabschnitt erwischten die Gastgeber allerdings den besseren Start und konnten das Spiel schnell drehen. Die Rheintaler Kids verloren in weiterer Folge total den Faden und wirkten teilweise überfordert. Dies nutzten die Hausherren eiskalt aus und konnte so das zweite Drittel klar mit 8:0 für sich entscheiden. Im Schlussabschnitt fanden die Bulldogs zwar wieder etwas besser ins Spiel, mussten sich am Ende aber klar geschlagen geben. Nun heißt es erstmals weiter hart trainieren, bevor am kommenden Samstag zum zweiten Spiel die Eisbären aus St. Gallen im Dornbirner Messestadion gastieren.

Starker Schlussabschnitt der Gäste