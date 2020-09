Heimrecht abgegeben

SC Admira Dornbirn bestreitet Spiel in Egg.

Dornbirn. Eigentlich hätte der SC Admira Dornbirn morgen zum Topspiel der Vorarlbergliga in den Rohrbach geladen, nun findet die Partie auf der Sportanlage in der Junkerau in Egg statt.

Nach Einführung des „Corona-Ampelsystems“ durch die Österreichische Bundesregierung ergeben sich aktuell für den Fußball einige Einschränkungen. „Die Einstufung des Bezirk Dornbirn mit ´Ampelfarbe Orange´ hat uns auch veranlasst, dass für kommenden Samstag angesetzte Meisterschaftsspiel unser Kampfmannschaft gegen den FC Egg nicht in Dornbirn auszutragen“, so Admira-Trainer Herwig Klocker. Nach Rücksprache und Einigung mit dem Vorarlberger Fußballverband sowie der Vereinsführung des FC Egg hat der SC Admira auf das Heimrecht verzichtet und den Austragungsort in den Bregenzerwald verlegt. „Um Sicherheit zu gewährleisten bzw. einer Covid-19 Virus Verbreitung vorzubeugen, haben sich alle Spieler der Kampfmannschaft einer Covid-19 Testung unterzogen“, ergänzt Klocker. Das Station in Egg wird dabei in ein reines Sitzplatz-Stadion verwandelt und es gelten die besonderen Hygienevorschriften, die es zu beachten gibt.