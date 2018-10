Heimpremiere und Hoffnung auf Pokalsensation

In 24 Stunden müssen die Ladies vom VC Dornbirn die Heimpremiere und den Auftritt im Pokal bestreiten.

Am Samstag findet in der Dornbirner Messehalle 1, 18 Uhr, das erste Heimspiel des VC Dornbirn Bundesliga-Mädels in der Messehalle statt. Wie letztes Jahr steht das Spiel unter dem Motto “Oktoberfest”. Gegner ist das neu formierte Team des TI-TANTUM-Volley aus Innsbruck. Im letzten Jahr spielte das Innsbrucker Team keine Rolle im Kampf um das Meister-Playoff. Doch die Ausgangslage diese Saison ist eine andere, da das Tiroler Team letzte Saison aus der ersten Liga abgestiegen ist und nun 1. und 2.Liga Mädchen das neue Team bilden. Unser junges Team trifft somit auf eine sicher stärkere 2.Bundesligamannschaft als im letzten Jahr. Ein Testspiel während des Trainingslagers in Tirol entschieden die Innsbruckerinnen 3:1 für sich. Anmerkung am Rande: Unser Team trat nur mit den mitgereisten Schülerinnen/Lehrerinnen an. Spielbeginn in der Messehalle 1 ist um 18.00 Uhr! Wer in Dirndl oder Lederhose kommt erhält 1 Gratisgetränk bis zum Anpfiff um 18.00 Uhr!