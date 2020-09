Heimpremiere mit nur 249 Fans gegen den Rekordmeister KAC

Bulldogs Dornbirn wollen nach der Auftaktpleite im Westderby zuhause gegen die Kärntner gewinnen

1:4 verloren haben die Dornbirn Bulldogs vor 45 Stunden im Westderby in Innsbruck. Der Auftakt ging für die Vorarlberger schief und nun will man vor nur 249 Zuschauern im Dornbirner Messeeisstadion gegen den Rekordmeister KAC den ersten Saisonsieg feiern. Allerdings wird es eine schwere Aufgabe für die Bulldogs, denn die Kärntner kommen mit allen Stars ins Ländle. Die wenigen Anhänger der Dornbirner, die mit einer Jahreskarte Zutritt bekommen können sich sogar eine Wurst und Bier kaufen. Aufgrund dieser Anzahl an Fans darf der EBEL Klub Bulldogs Dornbirn im Eisstadion Dornbirn die Wirtschaftsstände offen halten.