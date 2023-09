Heimpremiere für die Pioneers Vorarlberg

Die Stanley-Cracks wollen im ersten Heimspiel gegen Asiago siegen.

Nach der knappen Niederlage in Bruneck wollen die Cracks von Headcoach Dylan Stanley diesmal unbedingt punkten. Dazu ist es sicherlich notwendig unnötige Strafzeiten zu vermeiden und selbst die sich bietenden Chancen zu verwerten.



Italienischer Rivale



Der Gegner für das Heimspiel ist kein Geringerer als Asiago. Die Mannschaft aus Italien ist bekannt für ihr schnelles und technisch versiertes Spiel, was den Pioneers sicherlich alles abverlangen wird. Doch die Vorarlberger sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen und wollen vor heimischem Publikum einen erfolgreichen Start in die neue Saison hinlegen.