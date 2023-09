Heimpremiere des EHC Lustenau gegen Fassa

Nach der knappen 3:4 Auswärtsniederlage gegen den Titelkandidaten aus Zell am See folgt am Donnerstag die Heimpremiere des EHC Lustenau. Zu Gast in der Rheinhalle Lustenau ist ab 19.30 Uhr das Team aus Fassa. Zuschauer*innen mit einem Fan-Dress oder einem Schal des EHC Lustenau auf das Spiel kommen, erhalten einen Willkommensdrink.

Eine knappe 3:4 Niederlage kassierte der EHC Lustenau beim Auftaktspiel in Zell am See. Über weite Strecken konnten die Lustenauer gegen den Geheimfavoriten auf den Titel spielerisch mithalten. Die Zeller erwiesen sich als Powerplay-Könige und erzielten drei der vier Tore in Überzahl – so auch den entscheidenden Treffer kurz vor Spielende. Hervorzuheben ist auch die Moral der jungen Lustenauer, die einen 0:2 Rückstand nach dem ersten Drittel innert kürzester Zeit egalisieren konnten und bis zur Schluss-Sirene einen mehr als ebenbürtigen Gegner für die Pinzgauer darstellten.

Am Donnerstag möchte nun das Team rund um Kapitän Max Wilfan die ersten Punkte einfahren und die Fassa Falcons auf heimischen Eis besiegen. In der letzten Saison lieferten sich die beiden Teams zwei Duelle, wobei jeweils die Auswärtsmannschaft in der Overtime siegreich blieb. Nach einem durchwachsenen Grunddurchgang qualifizierte sich Fassa in der letzten Saison für die Pre-Playoffs, scheiterte dann aber an den Adlern aus Kitzbühel.

Willkommens-Getränk für EHC Fans

Ähnlich wie die Lustenauer können auch die Italiener auf einen ausgeglichenen Kader zurückgreifen. Es darf ein ausgeglichenes Spiel erwartet werden, bei dem die taktischen Vorgaben sowie die Tagesverfassung den Ausgang des Spieles mitentscheiden können. Auf alle Fans des EHC Lustenau, die mit einem EHC-Fandress oder einem Fanschal das Spiel besuchen, wartet ein Willkommensgetränk. Die Aktion ist gültig bis zum Spielbeginn.

Alps Hockey League, 2. Spieltag: EHC Lustenau : HC Fassa Falcons

Donnerstag, 21. September 2023, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau