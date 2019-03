Heimpleite der Feldkircher Handballdamen

Die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch erwischten in der 16. Runde keinen guten Tag und mussten sich in eigener Halle mit 22:32 geschlagen geben.

Vom Start weg, taten sich die Gastgeberinnen schwer, denn im Angriff zeigte man sich etwas ideenlos und in der Abwehr fand man nicht die richtigen Mittel. Lediglich bis zu 5. Minute konnnte das Spiel ausgeglichen gestaltet werden (3:3). Dann zogen die Tabellenzweiten binnen kürzester Zeit auf 3:7 davon und sollten auch das gesamte Spiel in Front bleiben. Zur Halbzeit stand es schon 9:16, was an Schadensbegrenzung grenzte.