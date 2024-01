Heimniederlage von EHC Lustenau

In einem spannenden und unterhaltsamen Spiel musste sich der EHC Lustenau den Gästen aus Sterzing schlussendlich mit 4:5 geschlagen geben. Neuerwerbung Ville-Pekka Pietilä zeigte ein gutes erstes Spiel und konnte einen Assist beisteuern.



In den ersten Minuten war Lustenau die tonangebende Mannschaft, konnte jedoch aus den sich bietenden Möglichkeiten kein Kapital schlagen. Ganz im Gegensatz dazu nutzte Sterzing in der siebten Minute eine der wenigen Möglichkeiten zum Führungstreffer durch Fabian Gschliesser. Trotz zahlreicher Bemühungen Seitens der Lustenauer, diesen Rückstand zu egalisieren, waren es wiederum die Gäste die in der 12. Minute zum zweiten Mal jubeln durften. Einen Abwehrfehler nutzte James Livingston zum zweiten Treffer für Sterzing. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.



Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigte Lustenau eine ambitionierte Leistung, scheiterte aber immer wieder am Gäste Torhüter. In der 26. Minute die vermeintliche Vorentscheidung. Alessio Niccolai erhöhte für Sterzing auf 3:0. Doch Lustenau gab sich nicht geschlagen und konnte nach einem Treffer von Max Wennlund in der 33. Minute erstmals anschreiben. Knapp fünf Minuten vor Drittelsende ergab sich durch eine kleine Bankstrafe eine Überzahl-Situation für Lustenau. Anstatt des erhofften Anschlusstreffers waren es jedoch die Gäste, die in Unterzahl über den nächsten Treffer durch Bryson Cianfrone in der 36. Minute jubelten. Nur knapp 90 Sekunden später versenkte Lustenaus Verteidiger Stefan Hrdina den Puck in den Maschen des gegnerischen Tores und sorgte dafür, dass auch im letzten Abschnitt für Spannung gesorgt war.



In diesem letzten Drittel war Lustenau die bessere Mannschaft und erzielte in der 46. Minute im Powerplay durch Jesper Alasaari den Anschlusstreffer. Lustenau blieb am Drücker und kam zu einigen Möglichkeiten. Eine davon nutzte Adem Kandemir fünf Minuten vor Spielende zum viel umjubelten Ausgleichstreffers. Anstatt der erstmaligen Führung für Lustenau kam jedoch Sterzing drei Minuten vor Spielende durch James Livingston zum abermaligen Führungstreffer. In den letzten Minuten ersetzte Lustenaus Coach Philipp Winzig den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.



EHC Lustenau : WSV Sterzing Broncos 4:5 (0:2 / 2:2 / 2:1)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wennlund (33. Min.), Stefan Hrdina (38. Min.), Jesper Alasaari (46. Min.), Adem Kandemir (55. Min.)

Torschützen WSV Sterzing: Fabian Gschliesser (7. Min.), James Livingston (12. Min. / 57. Min.), Alessio Niccolai (26. Min.), Bryson Cianfrone (36. Min.)