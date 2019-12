Heimniederlage trotz Steigerung

RHC Dornbirn unterlag Montreux knapp

Im letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause mussten die Dornbirner, trotz deutlicher Steigerung gegenüber dem Genf-Spiel, eine bittere Niederlage einstecken. Am Ende gaben Kleinigkeiten den Ausschlag. 12 Minuten passierte nicht viel, beide Mannschaften standen defensiv sehr gut und sicher, bis ein Weitschuß an der Torumrandung klingelte und die beiden Schiedsrichter vor unterschiedlichen Meinungen stellte, schlußendlich wurde auf Tor für Montreux entschieden. Auf den Führungstreffer reagierten die Hausherren zwei Zeigerumdrehungen später mit dem Ausgleich. Hagspiel kam von der Bank, sah und vollstreckte per Distanzschuß. Mit diesem leistungsgerechten 1:1 Remis ging es in die Pause. Nach Seitenwechsel dauerte es nicht lange, Stefan Sahler zog vom Strafraumeck ab und brachte die Heimischen erstmals mit 2:1 in Führung. Schon früh hatten die Dornbirner das 10. Teamfoul auf der Anzeige, Montreux nutzte durch Liga-Topscorer Pujals Marine die Chance per direktem Freistoß und egalisierte zum 2:2. Ein Abspiel-Missverständnis leitete einen Konter ein, Ferreira Sousa versenkte diesen platziert und unhaltbar im Kreuzeck. Und als Armero in der 41. Minute die Westschweizer mit 4:2 in Führung brachte, wurde es schon langsam eng für Brunner & Co. Torhüter Mirantes rettete per gehaltenem direkten Freistoß nach dem 15. Teamfoul seine Farben vor der Entscheidung. Trainer Gende stellte nach einem Timeout nochmals die Taktik um, riskierte, setzte alles nach vorne und wurde belohnt. Garcia übernahm einen Zuckerpass von Gomez direkt und verkürzte auf 3:4. Nur wenig später hatte Garcia per Penalty eine Verlängerung auf dem Schläger, doch Torhüter Vizio ließ sich per Flachschuß nicht mehr überraschen und bescherte seinem Team einen knappen Auswärtserfolg.