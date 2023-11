Heimniederlage für HSC Ladies

Keine Punkte und keine Tore gab es für die Damen des SC SAMINA Hohenems im Spiel gegen Kitzbühel/Kufstein.

Im Schlussdrittel gingen es die Tirolerinnen etwas ruhiger an, während die Steinbock-Ladies weiter aufopferungsvoll kämpften. So kam das Team von Coach Michael Kohler auch zu guten Möglichkeiten, doch im Abschluss ohne Erfolg und so blieb es am Ende bei der 0:5-Niederlage. Bereits am kommenden Wochenende wartet das nächste schwere Spiel im Rahmen der DEBL2 auf die HSC Damen – Gegnerinnen im Eisstadion Hohenems sind dabei am Samstag, 2.12., 18.45 Uhr die Tabellenführerinnen Red Angels Innsbruck. MIMA