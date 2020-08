Heimniederlage für die FC Dornbirn Juniors

Die zweite Mannschaft der Rothosen verliert gegen Altenstadt 1:2.

Die jungen Rothosen taten sich schwer und kurz vor Halbzeitpause kassierte man ein Elfmetertor durch Thiago de Lima Silva (42 Minute). Bereits in der 48. Minute baute der Gegner aus dem Oberland die Führung mit einem Treffer von Marcel Ladinek aus. Edin Ibrisimovic war es dann, der durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 72. Minute wieder hoffen ließ und einen Weckruf setzte. Trotz erhöhtem Druck und zahlreicher Torchancen gelang der Ausgleich aber nicht mehr und so trennte man sich am Ende mit einem 1:2.