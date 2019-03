Heimniederlage für Bregenz Handball

Bregenz Handball kassierte im Heimspiel gegen HSG Graz eine 19:24-Niederlage und steht somit weiterhin auf dem letzten Rang der Bonusrunde.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bregenzer nochmal alles, um wieder heran zu kommen und die drohende Niederlage zu verhindern. Doch statt näher an die Grazer heran zu kommen, setzten sich diese mit einem weiteren 0:3-Lauf zwischenzeitlich auf 15:21 ab. Die Bregenzer gaben auch in weiterer Folge nicht auf und kämpften bis zum Schluss weiter. Dennoch kassierte das Team von Neo-Coach Burger am Ende eine 19:24-Heimniederlage und bleibt somit auf dem letzten Rang der Bonusrunde. Nächste Woche geht es mit dem Ländle-Derby beim HC Hard weiter.