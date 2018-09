Heimkomplex nach Gastgeschenke nun definitiv

„Drei von vier Gegentreffer waren Gastgeschenke. So darf sich meine Mannschaft nicht mehr präsentieren“, ärgerte sich Altach Amateure-Coach Oliver Schnellrieder nach der blamablen 0:4-Heimniederlage gegen Kufstein.

Damit verpasste die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler auch den Anschluss an die Spitzenteams. Altach Amateure ist nur Zehnter in der Tabelle. Gegen Kufstein fehlten vor allem Torjäger Seyfettin Sinan Akdeniz (verletzte sich im Abschlusstraining am Oberschenkel, bestand den Fitnesstest nicht) und ÖFB-U-19 Nationalspieler Daniel Holzknecht in der Innenverteidigung. Die Abwehr der Hausherren erwischte einen rabenschwarzen Tag und Kaderspieler Lars Nussbaumer war die Müdigkeit der letzten Begegnungen deutlich anzumerken. Sherko Gubari bemühte sich in der Offensive sehr, aber seine guten Ansätze waren zuwenig um Kufstein in Bedrängnis zu bringen. Eigenbau Yavuz Bal vergab die große Chance zum Ausgleich (47.). In der Schlussphase verletzte sich zudem Mittelfeldspieler und Talent Maximilian Lampert. Zwei Tore von Stefan Schreder, je ein Treffer von Mohamadou Idrissou und Mathias Treichl bedeutete für die Rheindörfler eine herbe Heimschlappe. Damit ist auch der Heimkomplex nun definitiv. Ein Sieg, ein Remis und schon drei zu Null-Niederlagen erlitt Altach Amateure in der Cashpoint-Arena.