Heimerfolg fÃ¼r MÃ¤derer Kicker

Mäder. In der zehnten Runde in der 3. Landesklasse gastierte am Samstag Nachmittag das 1b Team von BW Feldkirch auf dem Sportplatz in Mäder.

Starke erste Halbzeit

Ausschlaggebend für den Mäderer Erfolg vor allem eine starke erste Halbzeit der Scwarz-Roten. Bereits in der zehnten Minute ließ es sich Darius Dragan nicht nehmen und verwandelte einen Elfmeter zur 1:0 Führung der Hausherren. Raphael Koller und Darius Dragan sorgten noch vor der Halbzeit für die weiteren Treffer für Mäder und somit die 3:0 Führung. In Halbzeit zwei konnte Mäder die Führung sicher nach Hause spielen und trotz zehn Minuten in Unterzahl – Risovic sah nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte – sicherten sich die Stengele Kicker drei wichtige Punkte.

