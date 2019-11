Heimatliches Leuchten über Übersaxen

Fotoausstellung der Offenen Jugendarbeit

Übersaxen. Das Jahresprojekt der offenen Jugendarbeit Übersaxen drehte sich 2019 ganz um das Thema Fotografie. Die Jugendlichen waren aufgefordert sich ihren Lieblingsplatz in der Gemeinde zu suchen und sich gegenseitig dort abzulichten. Sinn und Zweck dieses Projekts zur Deradikalisierung, welches auch von der Koje – dem Landesbüro für offenen Jugendarbeit – mitfinanziert wurde – die Jugendlichen sollen ihre direkte Umgebung kennenlernen. „Wer seine Heimat kennt und sie auch zu schätzen weiß, muss dann im Umkehrschluss keine Angst vor dem Neuen und dem Fremden haben“, erklärt Zeljko Bilic Leiter der OJA Übersaxen.

Die fertigen, durchgängig in schwarz-weiß gehaltenen Kunstwerke wurden im Rahmen einer Vernissage im Dorfsaal der Öffentlichkeit ebenso präsentiert wie ein aus den Fotografien entstandener Kalender. Bürgermeister Rainer Duelli erinnerte die Aktion an die Fernsehsendung „9 Plätze – 9 Schätze“, betonte aber, dass die Jugendlichen die größten Schätze der Gemeinde seien. Duelli lobte nicht nur das Projekt der OJA sondern auch ausdrücklich den steten aktiven Einsatz der Jugend in den Dorfvereinen und bei solchen Projekten. Die jungen Künstler hatten vor der Eröffnung ein abwechslungsreiches Buffet zubereitet und verwöhnten die Gäste zudem mit verschiedenen Getränken.