Heimat und Tradition

Der Trachtenverein Nenzing hält altes Kulturgut hoch – und das schon seit 50 Jahren

Der Herbsthock zeigte einmal mehr auf, dass Brauchtum und Trachtenwesen in Nenzing groß geschrieben werden. „Dennoch sind interessierte Kinder und Jugendliche – speziell Burschen – in unseren Reihen immer willkommen“, erläutert Obfrau Heike Wagner. Ab 26. September wird wieder mit den Proben begonnen, die Fünf- bis Zehnjährigen starten dabei um 17.30 Uhr im Probelokal in der Bazulstraße, die Älteren um 18.45 Uhr. „Einfach vorbeikommen und schnuppern“, so Heike Wagner. Infos findet man auch auf der Homepage unter www.trachtenverein-nenzing.at oder per E-Mail unter tv.nenzing@gmail.com.