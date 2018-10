Ein Abend voller Volkstum und Tradition

Auch der Kameradschaftsbund Klösterle nimmt den 800. Geburtstag der Gemeinde Klösterle zum Anlass, um gemeinsam mit dem Vorarlberger Landeskameradschaftsbund ein Fest zu feiern

So findet am Samstag, 20. Oktober ein volkstümlicher Herbstabend in der Kulturhalle statt. Der bunte Reigen echter Volkskultur wird gestaltet von: