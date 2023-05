Heim und Heimat für geflüchtete Jugendliche

Sie spielen liebend gerne Fußball, möchten lernen und haben Freude am Leben.

Was die jungen Burschen im „Haus Naomi“ in Zwischenwasser von Gleichaltrigen unterscheidet, ist ihre Geschichte, denn sie mussten ihr früheres Zuhause auf Grund von Krieg, Verfolgung und anderen drastischen Gründen verlassen. Allein. Ohne ihre Familien, die sie in der Fremde unterstützen können.

Im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung unterstützt die Caritas Flüchtlingshilfe im „Haus Naomi“ in Zwischenwasser 20 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die ohne ihre Eltern geflohen sind. Sie stammen ursprünglich aus Syrien, Somalia, Irak, Palästina, Libanon und Tunesien, zwei Bewohner sind staatenlos. „Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für die Jugendlichen da, alle Mitarbeiter*innen haben eine sozialpädagogische, beziehungsweise psychologische Ausbildung“, erläutern Fachbereichsleiter Bernd Klisch sowie Hausleiterin Dagmar Welte. „Alle Jugendlichen absolvieren gerade Deutschkurse oder besuchen die Mittelschule in Muntlix.“