Heilkunde und Ernährung

Autorin Brigitte Pregenzer über die Hildegardlehre.

Naturheilmittel waren nicht nur früher beliebt, sondern auch heute. So manchen ist Hildegard v. Bingen ein Begriff, die im 12. Jahrhundert Anweisungen zur Heilkraft gegeben hat. Brigitte Pregenzer beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema, insbesondere wie man die Heilmittel in die Ernährung einbinden kann. Daher hat Pregenzer das Buch "Hildegard v. Bingen - das große Kinder-Gesundheitsbuch" geschrieben. "Mit Kräutern kann man auch den Husten heilen. Ich gebe dann was für die Gesundheit und habe nicht den negativen Effekt von Nebenwirkungen", sagt die sie in der Sendung Vorarlberg LIVE.