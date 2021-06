Heilkräuter entdecken an den Schleienlöcher

Am kommenden Sonntag dampft die Lokomotive des Rheinbähnle zu einer interessanten Exkursion ins Naturschutzgebiet.

Einen Einblick über die Kräuter am Rheindamm gibt es dazu am kommenden Sonntag, 27. Juni bei einem interessanten Rundweg um die Schleienlöcher. Der Lustenauer Kräuterfachmann Christoph Riedmann beobachtet die faszinierende Heilkräuterflora an den Dämmen und im Rheinvorland schon seit mehr als 15 Jahren und gibt bei einem Fußmarsch durch das Naturschutzgebiet sein Fachwissen an die Teilnehmer weiter.