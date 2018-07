Heiligenbild in Frankreich sieht Sebastian Kurz verblüffend ähnlich

Für Wirbel auf Twitter sorgt derzeit ein Bild einer Statue in Frankreich. Diese sieht nämlich dem österreichischen Bundeskanzler verblüffend ähnlich.

Besagte Statue befindet sich in einer kleinen Kapelle in einer Burg in der Bretagne. Dort findet man die Statue des Heiligen Tanguy. Obwohl diese wohl schon länger in der Kapelle steht, fiel den Besuchern erst jetzt eine gewisse Ähnlichkeit auf. Besonders die Ohren, die Frisur und die roten Backen erinnern an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Der User Chromber postete auf Reddit ein Foto der Statue und schrieb dazu: “Der heilige Basti, Retter des Abendlandes”.