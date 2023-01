Heilige Drei Könige bringen Segen für neues Jahr

Caspar, Melchior und Balthasar gingen von Tür zu Tür und sammelten für Kinder in Kenia.

Die Heiligen Drei Könige besuchten in dieser Woche viele Menschen und brachten ihnen den Segen, der entweder in Form eines Aufklebers oder per Kreide an die Tür angebracht wurde. Die Schutzformel C+M+B steht dabei keineswegs für die Abkürzung „Caspar, Melchior und Balthasar“, sondern für „Christus Mansionem Benedicat“, was so viel wie: „Christus segne diese Wohnung“ bedeutet. Freudestrahlend standen die Hausbewohner vor den Kindern, hörten ihnen zu, klatschten und gaben ihnen eine Spende mit. „Ich bin überwältigt von der Großzügigkeit der Menschen“, bedankte sich Nicole Martin von der Pfarre. Sie ist dankbar, dass sie so viele Kinder und Begleiter für diese ehrwürdige Aufgabe gewinnen konnte.