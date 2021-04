Heilig-Kreuz-Kirche von österlichem Jubel erfüllt

Mit festlichen Orgel- und Bläserklängen wurde in der Bludenzer Heilig-Kreuz-Kirche das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi gefeiert.

Während Kaplan Mathias Bitsche die Liturgie des Ostergottesdienstes am Sonntagvormittag leitete, feierte Pater Guido mit der versammelten Gemeinde bereits am Samstagabend die hochheilige Osternacht. Zur Seite standen Pater Guido, dem Pfarrmoderator der katholischen Kirche im Lebensraum Bludenz, auch zwei seiner engsten Mitarbeiter: Pastoralleiter Thomas Folie und Pastoralassistent Mladen Milic. Das wärmende Licht zahlreicher brennender Kerzen erhellte in der Osternacht den Innenraum des im Jahr 1934 geweihten Sakralgebäudes. Nachdem die Kirchenglocken vor Beginn der Liturgiefeier noch schwiegen, drehten Ministrantinnen und Ministranten voller Begeisterung ihre Ratschen. So kündigten sie während zweier Umrundungen der Kirche die heilige Liturgie an und begrüßten zugleich geräuschvoll alle anwesenden Gläubigen.