"Heile mich": aktionstheater überzeugte mit Uraufführung in Dornbirn

Die Uraufführung von "Heile mich" des aktionstheater ensemble hat die Besucher im Dornbirner Spielboden überzeugt.

Manche Zeile aus dem Text kommt einem seltsam vertraut vor, zuvor gehört aus dem Munde bemühter Politiker - auf der Bühne des Dornbirner Spielbodens blieben diese Statements in Grubers "Heile mich" Randnotizen und hohle Phrasen. Tiefe erreicht die neue Produktion durch die Ängste und Abgründe, in die uns die drei Hauptakteurinnen Susanne Brandt, Isabella Jeschke und Kirstin Schwab schauen lassen. Das Ensemble richtet den Fokus vor allem auf die eigenen Befindlichkeiten. Wirken die Erzählungen über den tollen neuen Freund oder die Fröhlichkeit, die von einem Eichhörnchen ausgeht, am Anfang noch fast amüsant, enthüllt sich bald die ganze Tragik und Einsamkeit der Akteure. So ist der neue Freund schon längst Geschichte, die Katze ist verhungert, das einzige Haustier ein Insekt, und die Suche nach einer heilen Zukunft findet in jedem nächsten Glückskeks statt.