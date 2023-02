Heikle Ausgangslage für RHC Dornbirn in Thun

Am Wochenende geht es für den RHC Dornbirn zum nächsten Auswärtsspiel.

Dornbirn. Die Serie mit Auswärtsspielen hat für den RHC Dornbirn bereits letzte Woche mit einer knappen Niederlage in Genf begonnen. Mit dem Spiel am Sonntag in Thun, welches auf Wunsch der Gastgeber getauscht wurde, warten auf die Dornbirner insgesamt vier Partien auf fremdem Terrain. Der Aufsteiger aus der NLB, welcher nach vielen Jahren wieder den Aufstieg in die NLA geschafft hat, setzte bisher mehr als nur ein Ausrufezeichen. Die „Sterne“ aus Thun führen die Tabelle überraschend aber nicht unverdient an und haben bislang fast alle Titelaspiranten einmal bezwungen. Einzig Genf schaffte es in der Mur-Halle die Thuner im Penaltyschießen zu bezwingen.