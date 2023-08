Heidi Klum: Dieses Bild ist superpikant

Das Foto, welches Klum mit leichtem Lächeln und nachdenklichem Blick auf das Meer zeigt, ist in der Tat eine Hommage an den malerischen italienischen Hintergrund – aber vor allem an ihren beeindruckend trainierten Körper.

Interessanterweise hat die "GNTM"-Jurorin sowohl die "Gefällt mir"-Angaben als auch die Kommentarfunktion für diesen Post ausgeschaltet. In einer früheren Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärte Klum ihren Fans diesen Schritt: "Ich finde es manchmal nicht freundlich, was Menschen zu sagen haben. Ich denke, es ist nicht gut, sich von dem beeinflussen zu lassen, was andere meinen." Für Klum steht ihre mentale Gesundheit an erster Stelle und sie möchte sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen lassen.