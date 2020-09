Heftige Kritik von Allgäuer an Bürgermeister Matt

20 Feldkircher Geschäftsleute kritisieren die Politik von Bürgermeister Matt, dieser fordert für Gespräche konkrete Zahlen, was Daniel Allgäuer von der FPÖ wiederum ein "unwürdiges Schauspiel" des Bürgermeisters nennt.

Daniel Allgäuer, der in Feldkirch für die FPÖ als Bürgermeisterkandidat gegen den amtierenden Stadtchef Wolfgang Matt ins Rennen geht, übt scharfe Kritik am derzeitigen Stadt-Chef. Eineinhalb Wochen vor der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl gehen die Wogen in Feldkirch hoch.

Darum geht es

Der Umgang von Matt mit Wirtschaftstreibenden in Feldkirch sei unerhört, so Allgäuer in einer Aussendung. Wie "VN" und "NEUE" berichtet haben, machen insgesamt 2o Feldkircher Geschäftstreibende in einem Brief an den Bürgermeister die Stadtpolitik für Umsatzeinbußen und Rückgang der Kundenfrequenz verantwortlich. Kritisiert wird hauptsächlich die Fußgängerzone in der Neustadt. Matt weist die Vorwürfe zurück, spricht von Populismus und bietet Gespräche an, wenn die Geschäftsleute ihre Umsatzzahlen als Gesprächsbasis vorlegen würden. Eine Forderung die abgelehnt wurde.