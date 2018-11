Heftige Kritik an Asyl-Unterkunft in Niederösterreich

Die Unterkunft für auffällige und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach, NÖ) sorgt für Kritik. Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) verteidigt die Sicherungsmaßnahmen.

Waldhäusl erklärte, dass der viel kritisierte mobile Zaun um die Unterkunft samt Stacheldraht zum Schutz der untergebrachten Jugendlichen diene. “Menschen wollten von außen drüberklettern”, gleich am ersten Tag habe es jemand versucht. Der Stacheldraht werde auch weiterhin bleiben, bekräftigte Waldhäusl, nachdem Mikl-Leitner festgestellt hatte, dass der Draht “dort nichts verloren” habe.

Kein Gefängnis

Vergleichen mit einem Gefängnis trat der FP-Landesrat bei einer Pressekonferenz in Waidhofen an der Thaya entgegen. “Wer sagt, dass das ein Gefängnis ist, war wahrscheinlich schon lange nicht mehr dort.” Ein mobiler Zaun, wie er zur Sicherung der Unterkunft verwendet werde, “befindet sich bei jeder Baustelle”. Die Jugendlichen könnten in Begleitung das Gelände verlassen, versicherte der FPÖ-Politiker.