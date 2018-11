Asyl-Quartier in Drasenhofen sorgt für Diskussionen

Die Unterkunft für auffällige, unbegleitete Minderjährige in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) sorgt für Diskussionen: Am Donnerstag meldete sich die Integrationssprecherin der SPÖ Niederösterreich, LAbg. Kathrin Schindele, zu Wort. Sie verurteile "die dortigen Gegebenheiten mit Stacheldrahtzaun und privatem Wachhund aufs Schärfste". Auch die asylkoordination österreich übte Kritik.

Für die SPÖ Niederösterreich habe das Thema Sicherheit oberste Priorität, so Schindele. “Jedoch hat auch die Wahrung der Menschenwürde eine große Bedeutung und es steht außer Zweifel, dass eine derartige Internierung, wie wir sie derzeit in Drasenhofen vorfinden, höchst unmenschlich ist.”

“Minderjährige Asylwerber werden über Anordnung des Landesrates in ein Quartier an der tschechischen Grenze gebracht und stehen dort quasi unter Hausarrest”, hielt Anny Knapp, Obfrau der asylkoordination, fest. Die Unterkunft sei “mitten im Nirgendwo” – mehr als zwei Kilometer außerhalb des Tausend-Einwohner Ortes Drasenhofen – und “umzäunt”.

Den Bewohnern sei auch verboten worden, mit einem TV-Team in Kontakt zu treten, das vor Ort recherchiert habe. Ein anderer Jugendlicher habe von maximal einer Stunde “Ausgang” am Tag berichtet. Die asylkoordintion dazu: “Das reicht nicht einmal, um zu Fuß in das Ortszentrum von Drasenhofen und zurück zu kommen. Ein Fußmarsch dauert laut Google Maps 33 Minuten in eine Richtung.”