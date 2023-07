Heckenbrand in Feldkirch: Zigarette als mögliche Ursache

Gut 14 Meter Thujen-Hecke wurden am späten Montagabend durch ein Feuer zerstört.

Am Montagabend gegen 23.45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Feldkirch über einen Thujen-Heckenbrand informiert. Die brennende Hecke befand sich an der Liechtensteiner Straße in Feldkirch, nahe des Gymnasiums. Nachdem die Information bei der Polizei eingegangen war, begann eine Polizeistreife unverzüglich mit den ersten Löschmaßnahmen, um den Brand mittels Feuerlöscher in Schach zu halten.