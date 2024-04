Hecken setzen für die Wildkatze: Naturschutzbund-Projekt holt "wilde Katzen" in Österreichs Wälder zurück

Die Wildkatze kehrt langsam nach Österreich zurück. Die Hinweise auf die seltene Waldbewohnerin mehren sich. Doch unzusammenhängende, durch Straßen zerschnittene Landschaften erschweren das Leben und die Fortpflanzung der "wilden" Katzen.

Die Wildkatze hält sich am liebsten in naturnahen Wäldern auf. Große Laub- und Mischwälder bei gemäßigt kontinentalem bis mediterran-warmem Klima sind idealer Lebensraum für die wilden Katzen.

Naturschutzprojekt unterstützt Waldbewohnerin

Das Naturschutzprojekt „Netzwerk Wildkatze“ unterstützt die Waldbewohnerin, wieder in Österreich Fuß zu fassen. In der Südoststeiermark pflanzte der Naturschutzbund nun die erste von mehreren Hecken, um der scheuen Waldbewohnerin zu helfen, wieder in Österreich Fuß zu fassen. Die Aktionsreihe des Naturschutzbundes, die vom BML gefördert wird, ist ein großer Schritt hin zur Verbesserung von Lebensraum und Wandermöglichkeiten für die Wildkatze. Die frisch gepflanzte Hecke nahe der steirischen Ortschaft St. Anna am Aigen ist etwa 250 Meter lang und besteht aus über 400 heimischen Sträuchern. Tobias Grasegger, Projektleiter des Naturschutzbund Österreich, half tatkräftig mit: „Die Früchte von Schlehdorn, Hasel oder Pfaffenhütchen stehen weit oben auf dem Speiseplan von vielen Vögeln und Kleinsäugern. Der Naturschutzbund wählte diesen Ort für den ersten Naturkorridor, da es in den angrenzenden Nachbarländern relativ stabile Wildkatzenpopulationen gibt.“