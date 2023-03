Hebammenordination im Entstehen

Ab Juli beratet Hebamme Shirin Fedak die schwangeren Frauen in Lustenau beim Quartier Pfarrweg.

Lustenau Werdende Mütter dürfen sich über ein neues Angebot in der Marktgemeinde Lustenau freuen. Ab Juli beratet Wahlhebamme Shirin Fedak (25) in ihrer neuen Hebammenordination beim Quartier Pfarrweg die werdenden Mütter. „Ich berate schwangere Frauen bei all den auftauchenden Fragen, biete Geburtsvorbereitungs- und Babymassagekurse an und begleite die werdenden Mütter in dieser wunderschönen Lebensphase“, erzählt Shirin Fedak. Die gelernte Hebamme ist Teilzeit im Landeskrankenhaus Bregenz angestellt und wird ab Juli zusätzlich in ihrer eigenen Ordination die Frauen in Lustenau betreuen.

Ordination im Entstehen

Die Räumlichkeiten in der Holzstraße 8 sind im Entstehen. „Wir liegen gut in der Zeit. Im Laufe des Junis werden wir die Ordination fertig stellen“, sagt Projektverantwortlicher Christian Steiner von der Marktgemeinde Lustenau. Hebamme Shirin Fedak ist immer wieder auf der Baustelle und freut sich schon sehr, bis sie ihre Arbeit in Lustenau aufnehmen kann. Gemeinsam mit der Elternberatung „connexia“ und der Frauenberatungsstelle „femail“ wird sie die Räumlichkeiten beziehen. „Wir drei decken die Bedürfnisse der Frauen in einer Ordination ab“, freut sich Fedak.

Breites Angebot

„Ich biete für die Frauen alles an. Von der Beratung im Zuge der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung bis hin zu Geburtsvorbereitungskursen, Akkupunktur und mache nach der Geburt die Nachsorge, zeige Massagegriffe für die Babys, mache Still- und Beikostberatung“, so Fedak. Im Grund genommen ist sie das Pendant zur Hebammenpraxis in Dornbirn. „Nur viel kleiner. Am Anfang werde ich allein starten“, sagt Fedak mit einem Lächeln. „Ich bin nervös aber voller Tatendrang und kann es kaum erwarten, bis sich mein Traum einer eigenen Ordination erfüllt“, so Fedak. Sie betreut bereits jetzt schon Frauen und fährt zu ihnen nach Hause. „Der große Vorteil einer eigenen Ordination ist, dass die Frauen zu mir kommen können. Lange Anfahrtswege fallen für mich weg und dadurch kann ich mehr Müttern helfen.“ Die Hausbesuche im Wochenbett sind und bleiben aber weiterhin Shirin Fedaks Herzstück. Frauen, die für ihr Wochenbett noch keine Hebamme gefunden haben, können sich gerne bei ihr melden.

Hebamme aus Leidenschaft

„Hebamme zu sein, ist der wohl aufregendste Berufe“, sagt sie. Für sie gibt es nicht schöneres, als Frauen in ihrem größten Entwicklungsprozess des Lebens begleiten zu dürfen. Dabei setzt sie auf Aufklärung, damit die Frauen bei der Geburt gut vorbereitet sind. „Wissen ist Macht. Wenn ich weiß, was bei der Geburt passiert, bin ich als Frau gewappnet“, so Fedak.

Wohlfühlort für Frauen