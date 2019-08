He-Man kommt zurück als Netflix-Serie

Die 80er wären ohne He-Man nicht vorstellbar. Jetzt gibt es großartige News für alle Fans: Der blonde Superheld kommt zurück.

He-Man als Netflix-Serie

Auf der Power-Con in Anaheim, Kalifornien, gab Filmemacher Kevin Smith bekannt, dass er für den Streaming-Anbieter Netflix eine neue Anime-Serie rund um He-Man produzieren wird. Titel: Masters of the Universe: Revelation.