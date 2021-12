HCB Lauterach steht vor einer schweren Aufgabe

Die Hofsteiger gastieren in der Tiroler Landeshauptstadt.

Auswärts gegen Handball Tirol: Die Hofsteiger aus Lauterach haben so ziemlich die fieseste Aufgabe vor der Brust, was die HLA-Challenge Nord/West bereithält. Am Sonntag 16:00 Uhr steigt das „Westderby“ des 12. Spieltages. Top-Form weist zurzeit leider nur eine der daran beteiligten Mannschaften auf.