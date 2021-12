HC Lauterach beendet die Negativserie

Das Hofsteig-Handballteam gewann gegen Linz mit sechs Toren Differenz.

Die ersten paar Minuten des Spieles gestalteten sich sehr ausgeglichen, doch die Nervösität war dem Spiel der Hofsteiger anzumerken. Als man in der 7. Minute das erste mal mit 2 Tore in Führung ging ( 6:4 ), fand die Mannschaft langsam in ihr Spiel, trotzdem schafften es die Gäste aus Linz sich wieder kurzzeitig in eine 2-Tore-Führung zu bringen. Mit viel Laufbereitschaft und einer Herausragenden Rückraumpartie von Jonas Gorbach ging man mit einem gerechten Unentschieden in die Pause (15:15)