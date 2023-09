HC Hard will Tabellenführer Schwaz die erste Niederlage zufügen

In Runde 5 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs kommt es am Samstag, den 30. September in der Sporthalle am See in Hard zum Top-Duell mit den Adlern von Schwaz Handball Tirol, dem einzigen bislang ungeschlagenen Team in der Liga. Anpfiff des Duells Tabellenzweiter vs. Tabellenerster ist um 20.20 Uhr.

Spannung pur ist bei diesem Handballkracher in der Teufelsarena garantiert, wenn die Roten Teufel vom Bodensee Tabellenführer Schwaz Handball Tirol in Hard zu Gast haben. Die Adler von Handball Tirol führen die Tabelle nach vier Runden mit sieben Punkten an, direkt dahinter und damit erster Verfolger sind die Roten Teufel mit sechs Punkten.

Die Tiroler ließen bislang nur in Runde 3, dem 25:25-Unentschieden gegen Aufsteiger UHC Hollabrunn, einen Punkt liegen. Zuletzt fuhren die Adler einen klaren 33:27-Heimerfolg gegen den HC Linz ein und fügten den Stahlstädtern damit die erste Saisonniederlage zu.

Die Roten Teufel konnten nach der Auswärtsniederlage in Linz gegen Vöslau am vergangenen Spieltag vor Heimpublikum einen 35:28-Heimerfolg erzielen und damit wieder volle zwei Punkte verbuchen.

Die letzten Spiele der Harder waren geprägt von einem breiten Auftreten – Chefcoach Hannes Jón Jónsson hat auch viele junge Spieler zum Einsatz gebracht. Die angeschlagenen Spieler in den Reihen der Roten Teufel sind auf einem guten Weg und werden langsam wieder fit. Die verbleibenden Trainingstage bis zum Spiel am Samstag werden zeigen, wie sich Kader für das West-Derby zusammensetzt.

„Schwaz ist zu Recht Tabellenführer. Die Tiroler sind nach vier Spieltagen die einzige ungeschlagene Mannschaft und haben letztes Wochenende zu Hause gegen den HC LINZ AG klar gewonnen. Es wird eine Herausforderung, ihre Rückraumreihe mit Medic, Spendier, Kandolf und Demmerer in den Griff zu bekommen. Zudem ist Teamspieler Michael Miskovez auch immer gefährlich. Unsere Trainingswoche verläuft gut und es ist viel Energie zu spüren. Unsere angeschlagenen Spieler werden langsam wieder fit. Hoffentlich werden wir dieses Handball Highlight am Samstag mit einer vollen Halle, einer fantastischen Stimmung und einem Happy End für uns erleben.“

„Wir wollen am Samstag gegen Schwaz wieder ein gutes Spiel abliefern. In die letzten beiden Heimspiele gegen Hollabrunn und Vöslau sind wir jeweils gut reingestartet und haben uns gleich einen drei, vier Tore Vorsprung aufgebaut. Das wollen wir auch gegen Handball Tirol schaffen, damit wir uns ein Polster erarbeiten und keinen Stress bekommen und einfach in Ruhe fertig spielen können. Dafür müssen wir konzentriert spielen und unser Ding machen. Wir sind gut drauf und freuen uns auf das West-Derby!“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 5

ALPLA HC Hard vs. Schwaz Handball Tirol

Samstag, 30. September 2023, 20.20 Uhr