HC Hard will mit Sieg gegen Ferlach ins Viertelfinale starten

Die Roten Teufel eröffnen am Freitag, den 26. April 2024 (19.30 Uhr) zu Hause in der Sporthalle am See die Best of Three Viertelfinalserie der HLA MEISTERLIGA PlayOffs mit dem Auftaktspiel gegen ihren gepickten Gegner SC kelag Ferlach.

Der HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang ist seit zwei Wochen abgeschlossen und die Top-8 Teams, die sich für die heiße Phase der Meisterschaft auf dem Weg zum Österreichischen Meistertitel qualifiziert haben, stehen fest. Erst der letzte Spieltag, die 22. Runde, brachte allerdings eine Entscheidung über den Grunddurchgangssieger. Im Fernduell mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol lieferten sich die Roten Teufel ein enges Rennen um die Tabellenspitze. Mit dem Unentschieden der Harder auswärts gegen die BT Füchse, der gleichzeitigen Auswärtsniederlage der Adler von Handball Tirol beim HC FIVERS WAT Margareten und letztlich aufgrund des besseren direkten Duells zogen die Roten Teufel am Ende an den Adlern vorbei und schnappten sich den Grunddurchgangssieg.

Analog zum Vorjahr durften die Teams auf den Plätzen 1-3 nach Beendigung des Grunddurchgangs ihren Gegner für die Best of Three Viertelfinalserie „picken“. Als Sieger des Grunddurchgangs hatten die Roten Teufel damit das Erstwahlrecht und konnten als erstes ihren Gegner von den Rängen 5-8 wählen (Bregenz Handball, HC FIVERS WAT Margareten, SC Ferlach, HC LINZ AG).

„Es ist immer schwierig zu wählen, aber einen muss man wählen und wir haben es so analysiert, dass Ferlach am besten für uns passt. Wir kennen die Kärntner gut, wir haben inklusive Cup drei Spiele in dieser Saison gegen sie gespielt, zwei davon gewonnen, einmal verloren. Das Auswärtsspiel gegen Ferlach war bis jetzt unsere schlechteste Saisonleistung und wir wollen das unbedingt besser machen“, so Chefcoach Hannes Jón Jónsson.

Mit dem SC Ferlach gab es bereits drei Aufeinandertreffen in der laufenden Saison. Auf den 32:29-Heimerfolg in der Harder Teufelsarena in der Hinrunde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs folgte eine 33:30-Auswärtsniederlage in Ferlach. Im K.o.-Spiel des ÖHB Cup Viertelfinale feierten die Roten Teufel zu Hause einen 38:25-Kantersieg gegen die Kärntner.

Ein Blick auf die Saison-Statistik im direkten Vergleich mit dem SC Ferlach zeigt, dass die Roten Teufel bei Wurfquote (66% vs. 63%), Saves (29% vs. 26%), Toren in Überzahl (112 vs. 77) und Steals (59 vs. 32) die Nase vorne haben.

Die Roten Teufel sind in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen und haben kein Heimspiel verloren. Diese Serie wollen Luca Raschle & Co. am Freitagabend vor heimischer Kulisse weiter fortsetzen und verteidigen. Damit das im ersten Spiel der Viertelfinalserie so bleibt, brauchen die Roten Teufel unbedingt die Unterstützung ihrer Fans als 8. Spieler in der Teufelsarena (Tickets online unter www.ticketmaster.at)!

Wie wichtig ein Sieg zum Auftakt ist und welche Rolle dabei der Heimvorteil spielt, weiß Hards Cheftrainer Hannes Jón Jónsson:

„In der Serie Best of Three ist der Heimvorteil natürlich sehr wichtig und im ersten Spiel geht es um den Heimvorteil. Es ist deshalb enorm wichtig, dass wir gut in die Serie starten und mit einem Sieg vorlegen. Dann haben wir alles in der eigenen Hand.“

„Ferlach ist eine Mannschaft, die jedes andere Team schlagen kann, das haben sie schon mehrmals gezeigt. Ihre Rückraumreihe ist sehr stark mit Patrik Leban als Hauptperson. Die Achse Leban und Milicevic am Kreis ist schwierig zu verteidigen. Kocbek, Jovanovic und Gonzalez sind alles Spieler, die viel individuelle Qualität haben und Spiele drehen können. Wir schauen aber sehr viel auf uns selbst, wollen in unserer Abwehr aggressiv agieren, schnell nach vorne laufen und uns explosiv bewegen, wenn wir den Ball haben. Das Heimrecht ist uns sehr wichtig – wir wollen die PlayOffs gut beginnen in einer gut besuchten Sporthalle am See.“

HLA MEISTERLIGA PLAYOFF

Viertelfinale – Spiel 1

ALPLA HC Hard vs. SC Ferlach