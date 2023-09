HC Hard will in Linz die Tabellenführung verteidigen

In Runde drei des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs sind die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am Samstag, den 16. September zu Gast beim HC LINZ AG. Anpfiff in der Sport Mittelschule Linz Kleinmünchen ist um 19 Uhr.

Nach dem ersten Heimspiel der neuen Saison vergangenes Wochenende gegen Aufsteiger und Liga-Neuling UHC Hollabrunn sind die Roten Teufel am Samstagabend wieder auswärts gefordert – Es kommt zum Wiedersehen mit der HC LINZ AG. Nach der knappen Niederlage im fanreisen.com HLA SUPERCUP sind die Stahlstädter ohne Frage auf Revanche aus, aber die Harder Jungs werden alles daransetzen, auch in der HLA MEISTERLIGA gegen Linz zu punkten.

Der ALPLA HC Hard gehört neben HC FIVERS WAT Margareten, UHK Krems, Schwaz Handball Tirol und dem HC LINZ AG zu jenen fünf Teams der HLA MEISTERLIGA, die nach zwei Runden mit zwei Siegen dastehen und somit noch ungeschlagen sind. Diese Bilanz möchten Ivan Horvat & Co am Samstagabend fortführen.

Auf den Triumph im fanreisen.com HLA SUPERCUP gegen den HC LINZ AG folgte ein Auswärtssieg der Roten Teufel im HLA MEISTERLIGA Auftaktspiel gegen HSG Holding Graz. Das erste Heimspiel in der Harder Teufelsarena entschieden Luca Raschle & Co mit einem deutlichen 32:17 Heimerfolg gegen UHC Speed Connect Hollabrunn für sich.

Auch die Stahlstädter sind mit zwei Siegen in die neue HLA MEISTERLIGA Saison gestartet. Im ersten Liga-Spiel der neuen Saison setzten sich die Jungs von Chefcoach Milan Vunjak auswärts gegen den UHC Speed Connect Hollabrunn durch. In Runde zwei gelang den Oberösterreichern vor Heimkulisse ein 36:28 Kantersieg gegen roomz JAGS Vöslau. Rückraum-Schütze Mislav Grgic zeigte sich in den ersten beiden Liga-Spielen für insgesamt 21 Tore verantwortlich.

Ein brisantes Duell ist zu erwarten, wenn sich der HC LINZ AG und der ALPLA HC Hard am Samstagabend erneut auf der Platte gegenüberstehen!

„Das wird am Samstag alles andere als ein leichtes Spiel. Linz hat ein wirklich gutes Team, das sicher um einen Titel mitspielen kann. Wie man im SUPERCUP gesehen hat, haben wir uns nicht unbedingt so leicht getan gegen Linz – das wird eine große Herausforderung. Wenn wir aber mit vollem Fokus hinfahren und unsere Leistung bringen können, glaube ich schon, dass es für uns was zu holen gibt. Wir müssen die letzten Trainingstage gut nützen, um uns bestmöglich auf Linz vorzubereiten, um dann am Ende des Abends auch die zwei Punkte mit nach Hause nehmen zu können.“

HLA MEISTERLIGA |

Grunddurchgang – Runde 3

HC LINZ vs. ALPLA HC Hard

Samstag, 16. September 2023, 19 Uhr |