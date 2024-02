HC Hard will im Spiel gegen Bärnbach die Erfolgsserie der Steirer stoppen

Mitten in der Englischen Woche in der HLA MEISTERLIGA empfangen die Roten Teufel am 17. Spieltag des Grunddurchgangs die HSG Bärnbach/Köflach am Mittwoch, den 28. Februar 2024 in der Sporthalle am See in Hard. Anpfiff gegen die Weststeirer ist um 19 Uhr.

Mittendrin in der Englischen Woche – es geht Schlag auf Schlag. Erst Sonntag Abend bezwangen die Roten Teufel die Adler von Schwaz Handball Tirol im Spitzenspiel der 16. Runde und stoppten ihre Erfolgsserie. Mit der 26:30-Heimniederlage mussten sich die Tiroler zum ersten Mal in der Saison 2023/24 geschlagen geben. Die Harder hingegen verkürzten damit ihren Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt und bleiben damit erster Verfolger der Adler.

Bereits drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Schwaz steht das nächste Spiel auf dem Programm. Zum Abschluss der 17. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs kommt es am Mittwochabend um 19 Uhr in der Harder Teufelsarena zum Duell Hard vs. Bärnbach/Köflach. Bei der EHF EURO 2024 als Teamkollegen im Einsatz begegnen sich Keeper Constantin Möstl und Spielertrainer Robert Weber dieses Mal als Gegner auf der Platte.

Die Weststeirer feierten am letzten Spieltag mit einem souveränen 36:30-Heimerfolg gegen den HC Linz den dritten Sieg in Folge und schnappten sich in ihren drei Duellen im neuen Kalenderjahr die volle Ausbeute von 6 Punkten. Mit den beiden Unentschieden gegen den UHC Hollabrunn und den HC Linz liegen sie mit 8 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bei der Begegnung Bärnbach/Köflach vs. ALPLA HC Hard in der Hinrunde im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang im Oktober entführten die Roten Teufel durch einen knappen 30:31 Auswärtserfolg zwei Punkte aus der Weststeiermark. Nachdem die Roten Teufel am Sonntagabend die Erfolgsserie der Tiroler beendet haben, setzt die Mannschaft von Headcoach Hannes Jón Jónsson alles daran, auch der Siegesserie der Weststeirer ein Ende zu setzen und alle möglichen Punkte aus den noch zu absolvierenden 6 Partien im Grunddurchgang mitzunehmen.

Luca Raschle, Links Außen ALPLA HC Hard

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 17

ALPLA HC Hard vs. HSG Bärnbach/Köflach

Mittwoch, 28. Februar 2024, 19.00 Uhr